Heinz Schultz © Rie-Press

Zehn Millionen Euro an Förderungen soll Heinz Schultz für seine Osttirol-Projekte vom Tourismusverband wollen. Das wurde in den vergangenen Tagen kolportiert. „Ich halte fest, dass diese Summe keinesfalls der Wahrheit entspricht“, sagt Heinz Schultz. Er unterstreicht, dass der ganze Bezirk von den Leitprojekten in seinen Skigebieten profitiere. "Ganz alleine wird die Realisierung der Projekte in Osttirol nicht gehen. Weiteren Gesprächen sehe ich mit Zuversicht entgegen, geht es doch um eine große Chance für die Weiterentwicklung des Tourismus in Osttirol", meint Schultz.