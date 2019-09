Ranggeln Zwei Stockerlplätze beim Hogmoar-Bewerb

Facebook

Beim Hogmoar-Bewerb siegte Hannes Fankhauser vor Philip Holzer und Rene Mattersberger © kk/Privat

Die wechselhaften Wetterbedingungen zwangen die Ranggler von der Schmittenhöhe in die Halle nach Piesendorf (Pinzgau). Bei den Schülerrangglern gab es zwei Klassensiege durch Matthäus Gander (10-12 Jahre) und Simon Lang in der Klasse 12-14 Jahre. Die Jugendranggler Lukas Mattersberger und Kevin Holzer bestritten in der Klasse 16-18 Jahre das Finale In der Klasse IV gab es ebenfalls ein Osttiroler Finale, das Erich Greinhofer gegen Rene Leo für sich entschied. Das dritte Osttiroler Finale gab es in der Klasse II wobei Philip Holzer vor Rene Mattersberger siegte. Beim Hogmoarbewerb holten sich Osttirols Paraderanggler Rene Mattersberger und Philip Holzer Platz zwei und drei. Sieger wurde der Zillertaler Hannes Fankhauser.