Der bestehende Rodelweg am Hochstein wird bis zur Hochsteinhütte erweitert. Eröffnung möglicherweise noch heuer. Weitere Projekte zur Hochstein-Belebung in Planung.

In Lienz soll die längste Naturrodelbahn Tirols entstehen: Somit steht dem Rodelspaß nichts im Wege © Fuchs Jürgen

"Sprengungen und Baggern am Hochstein“. Diese Gerüchte vernahm man kürzlich in der Stadt. Nach einigen Anrufen war aber klar: Fehlalarm. Trotzdem soll etwas Neues am Hochstein entstehen, das seinesgleichen sucht: Der längste Rodelweg Tirols. „Der bestehende Rodelweg bis zur Sternalm soll verlängert und bis zur Hochsteinhütte ausgebaut werden“, sagt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Somit entsteht auf einer Gesamtlänge von über sieben Kilometern die längste Naturrodelbahn des Landes.