Übergangsminister Andreas Reichhardt,der der FPÖ zuzuordnen ist, kommt nach Lienz © APA/HANS PUNZ

Er ist seit der Sprengung der Bundesregierung der Nachfolger von Norbert Hofer: Infrastrukturminister Andreas Reichhardt. Der Übergangsminister, der dem FPÖ-Lager zuzuordnen ist, tritt auf dem politischen Parkett in Wien kaum in Erscheinung. Sein Besuch ist für Montag aber in Osttirol angesagt. Reichhardt besucht die Firma Wito Lorenz Pan GmbH in Lienz. Darüber hinaus wird er sich auch die neuen Draubrücke der ÖBB anschauen und er gibt gemeinsam mit dem Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser ein Pressegespräch.