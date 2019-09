Facebook

Markus Pflanzl kommt aus einer Wasserrettungs-Familie. Er ist in Lienz Obmann-Stellvertreter © KK/Privat

Dass Markus Pflanzl der Wasserrettung beitrat, war kein Zufall: „Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern sind auch dort“, erzählt Pflanzl. Mit sechs Jahren wurde er Mitglied in der Blaulichtorganisation. Bei zahlreichen Meisterschaften war er erfolgreich. „Ich wurde Landes- und Bundesmeister“, erzählt Pflanzl, der auch beim Roten Kreuz ist. Über die Jahre wurde ihm immer mehr Verantwortung zuteil. „Ich war Funkwart, in der EDV und wurde schließlich gefragt, ob ich in den Vorstand möchte.“, sagt Pflanzl.