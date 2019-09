Am Sonntag wird es zunehmend nass und relativ frisch.

© APA/Dietmar Stiplovsek

Der Tiefdruckeinfluss wird stärker und die Temperaturkurve zeigt weiter nach unten. Die Wolken sind voraussichtlich den ganzen Tag über dicht und es kommt Regen auf, der in der Folge sogar recht kräftig sein dürfte. Auch Blitz und Donner könnten sich dazugesellen. Die Temperaturen sinken im Tagesverlauf vor allem auf den Bergen weiter und daher fällt später am Tag und in der Nacht zum Montag sogar Schnee teilweise bis unter 2000 m Seehöhe.