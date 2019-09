Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Schwacher Tiefdruckeinfluss und relativ feuchte Luftmassen bescheren uns in Osttirol am Samstag recht wechselhaftes Wetter. Dabei hat es die Sonne insgesamt tagsüber doch recht schwer und es lockert nur sporadisch einmal ein wenig auf. Zumeist sind die Wolken dichter und speziell ab dem Nachmittag steigt das Regenschauerrisiko an.