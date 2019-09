Nur drei Osttiroler Gemeinden verschicken via Push-Nachricht aktuelle Informationen wie Zivilschutzmeldungen oder Müllabfuhr-Termine in Echtzeit direkt an die Bürger.

St. Jakob, Prägraten und Anras schicken, wenn gewünscht, aktuelle Informationen direkt aufs Handy © Eder Florian

Die Straße ist wegen Lawinengefahr gesperrt? Und wann wird eigentlich der nächste Sperrmüll abgeholt? Seit eineinhalb Jahren werden solche Infos zielgerichtet auf das Handy der Bürger in St. Jakob gesendet.

Dazu holte sich die Deferegger Gemeinde die Wiener Firma „atms GmbH“ ins Boot, die die Kurzmeldungen via WhatsApp an die registrierten Bürger ausschickt. Laut Bürgermeister Ingo Hafele muss dieser Service aus Datenschutzgründen aber mit „Ende November eingestellt werden. Schade, dass das nicht mehr geht. Wir haben diesbezüglich sehr viel positives Feedback von den Einheimischen bekommen“, sagt Hafele. Um diesen Service auch weiterhin zu gewährleisten, will man nun auf die „App ,Gem2Go‘ der Firma Kufgem umsteigen“, informiert Hafele. Alle Orte Österreichs sind in dieser App mit groben Daten eingespeist. Kontakte, Behörden oder Notrufnummern sind auf Knopfdruck abrufbar.