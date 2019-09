Facebook

Sie ist der Blickfang am Bahnhofsareal, die neue Draubrücke, die 2020 für den Verkehr freigegeben wird © KK/ÖBB/BRUNNER

Sie ist das erste, weithin sichtbare Zeichen der Modernisierungsinitiative der ÖBB in Osttirol – die neue Draubrücke in Lienz. Mit ihren gebogenen und in der Mitte gekreuzten Trägern wird die Brücke zweifellos zu einer Landmark am Bahnhofsareal. Die ÖBB konnten jetzt die Arbeiten an der neuen Brücke zeitgerecht abschließen. Die Bundesbahnen teilen mit, dass auf die Verkehrsfreigabe allerdings noch gewartet werden muss. Die Brücke ist aufgrund der Logistik vorerst nur für den Baustellenverkehr geöffnet.