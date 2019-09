Facebook

Vom Nordwesten her nähert sich langsam eine Schlechtwetterfront. Vor ihr scheint aber bei uns in Osttirol zunächst am Donnerstag noch die Sonne und somit ist besonders der Vormittag auch noch recht freundlich. Nachmittags werden dann aber die Wolken langsam mehr und es bilden sich zudem auch dickere Quellwolken aus. Diese dürften dann vor allem in den Tauern zum Abend hin auch die ersten Regenschauer verursachen.