© KK/Privat

Schlaiten trägt Trauer. Gerhard Klaunzer, der Vizebürgermeister der Gemeinde, ist im Alter von 48 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Klaunzer, 1971 geboren, war eng in das Gemeinschaftsleben des Ortes eingebunden. Er war Gastwirt und Bauer beim Außergonig in Göriach. Dazu trat er aktiv im Vereinswesen auf - als Mitglied der Musikkapelle und der freiwilligen Feuerwehr. Von 1993 bis 1996 war der Obmann der Jungbauernschaft/Landjugend Schlaiten und seit 2008 Ortsbauernobmann. Das Amt des Vizebürgermeisters übte er seit 2010 aus. "Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Klaunzer prägte in den vergangenen Jahrzehnten das öffentliche Leben und das Vereinsleben in Schlaiten entscheidend mit und hat sich für unsere Gemeinde und für die Dorfgemeinschaft bleibende Verdienste erworben", so die ehrenden Worte von Bürgermeister Ludwig Pedarnig. Klaunzer hinterlässt seine zwei Töchter Daria (12) und Linda (6).