Am Samstag geht der Dolomitenmann in die 32. Runde. Veranstalter haben bei Starknebel spannende Alternativrouten auf Lager.

Der Dolomitenmann ist Familiensache: Werner, Niki, Nina (Karl) und Sandra Grissmann © Florian Eder

Der Dolomitenmann und das Wetter. Das war bisher eine gute Beziehung. In der 32-jährigen Geschichte des Bewerbs war es schon oftmals so, dass Tage zuvor eine Schlechtwetterfront über Lienz herrschte, die sich passend zum „härtesten Teambewerb der Welt“ verzog. In Lienz schmunzelte man deshalb schon, dass Dolomitenmann-Erfinder Werner Grissmann einen besonders guten Draht zum Wettergott hätte. Heuer scheinen die Prognosen einige Tage zuvor aber nicht auf der Seite des Dolomitenmann-Teams zu sein. „Der Wetterbericht macht uns derzeit Bauchweh“, meint Hauptorganisator Niki Grissmann bei einem Pressegespräch.