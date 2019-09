Es ist wieder angerichtet! Zum 32. Mal geht in den Lienzer Bergern der "Dolomitenmann" in Szene. 125 Viererteams rittern und den begehrten Titel. Die Abfolge: Berglauf, Gleitschirmflug, Mountainbike und Wildwasserregatta. Und das bei viel Umbauarbeit am Renntag... Hier sind Sie live dabei!

Verkürzte Flugzeit wegen Bewölkung, Regen und Nebel © Contentpool

Der heutige 32. Dolomitenmann geht verändert in Szene. Schuld ist das Wetter in Lienz und den Dolomiten. Ein Kontrollflug in der Früh ergab, dass das Paragleiten vom Kühbodentörl über die Moosalm ins Stadion so nicht klappen würde. "Die Pragleitmöglichkeiten ergaben einen verkürzten Start von der Moosalm", sagt Organisator Niki Grissmann. Schon bei den Läufern am Beginn wurden Änderungen vorgenommen, deren neue Strecke: Vom Hauptplatz über die Moosalm der Radroute entlang zum Hochstein.