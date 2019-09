Es ist wieder angerichtet! Zum 32. Mal geht in den Lienzer Bergern der "Dolomitenmann" in Szene. 125 Viererteams rittern und den begehrten Titel. Um 10 Uhr beginnt der Berglauf, Gleitschirmflug, Mountainbike und Wildwasserregatta folgen. Hier sind Sie live dabei!

Den Anfang macht der Berglauf © (c) Philipp Schuster/Red Bull Content Pool

Vor dem heutigen Dolomitenmannstart ist noch einiges etwas unsicher. Schuld ist das Wetter. Erst ein Kontrollflug in der Früh über die endgültige Streckenführung beim 32. Dolomitenmann, da mit Nebel zu rechnen ist. „Vorher können wir von der normalen Streckenführung (siehe Grafik, Anm.) ausgehen, ansonsten müssten wir kurzfristig reagieren“, so Organisator Niki Grissmann.

Änderungen betreffen speziell die Paragleiter. Für sie könnte ein verkürzter Start vom Zwischenlandungspunkt auf der Moosalm zur Realität werden. Im schlimmsten Fall, also wenn gar kein Flug möglich wäre, wollen die Athleten mit dem Schirm in der Hand ins Stadion laufen. „Herrscht am Kühbodentörl zu starker Nebel, könnte man auch die Bergläufer zuvor nicht hinaufschicken. Alternativ könnte die Mountainbikestrecke hochgelaufen werden“, erklärt Grissmann.

Die Fan-Hotspots Wer den besten Blick auf das Geschehen haben will, ist gut beraten, die Fan-Hotspots zu besuchen. Start der Bergläufer und Zielsprint der Kanuten gibt es am Hauptplatz hautnah zum Miterleben. Auf der Moosalm kann man je nach Wetter entweder Zwischenlandung oder Start der Paragleiter und den Aufstieg sowie Downhill der Mountainbiker beobachten. Im Stadion Lienz gibt es die Landung und Übergabe der Paragleiter an die Biker zu sehen Spektakuläre Kajak-Bilder liefert der Sieben-Meter-Sprung beim Kraftwerk Amlach sowie die Aufwärtszone bei der Tiroler Brücke.

Nicht betroffen sind in jedem Fall Mountainbiker und die Schlussathleten im Kajak. Am Rad gilt es heute 27 Kilometer auf 1.700 Höhenmetern zu bewältigen, ehe den Kanuten zur fünf Kilometer langen Wildwasserregatta bis in die Lienzer Innenstadt übergeben wird.

Die großen Gejagten sind die Vorjahressieger vom „Team Kolland Topsport Professional“. Doch wie viel Favoritenrollen beim auch heuer wieder mit Weltklasse besetzen Starterfeld wert sind, verrät Routinier Gerhard Schmid. „Es müssen immer alle vier Athleten eine Top-Leistung bringen, wenn nur einem was Unvorhergesehenes passiert, kann man schnell zurückliegen“, so der Klagenfurter Kanute vom im Vorjahr zweitplatzierten „Team Pure Encapsulations“, der zum 22. Mal am Start steht.

Ebenfalls ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden will das im Vergleich zum Vorjahr stark veränderte „Red Bull Team“. Bergläufer Anton Palzer und Kanute Harald Hudetz bekommen Verstärkung von Gleitschirmflieger Paul Guschlbauer und Mountainbiker Daniel Geismayr, im Vorjahr Gesamtsieger. Hudetz ist gleichauf mit Mountainbiker Roland Stauder (ITA) erfolgreichster Einzelsportler in der Dolomitenmann-Geschichte.

Begleiten Sie uns durch den Dolomitenmann-Tag