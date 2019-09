Als zweitbester Österreicher landete der Osttiroler Alban Lakata bei seiner Premiere an der vierten Stelle.

Alban Lakata kommt ins Ziel © Ötztal Tourismus/Benedikt Steiner)

Um Punkt 6:45 Uhr fiel am Sonntag in Sölden im Ötztal bei elf Grad Celsius der Startschuss zum 39. Ötztaler Radmarathon. Der Vorarlberger Mathias Nothegger hat seinen Vorjahressieg wiederholt und auf der Fahrt über die vier Alpenpässe Kühtai, Brenner, Jaufenpass und zum Abschluss über das 2.509 Meter hohe Timmelsjoch in 6:47:02 Stunden einen neuen Streckenrekord aufgestellt.