Die Temperaturen klettern auf 25 Grad © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Rasch sonniger, mäßig warm. Der Luftdruck steigt stärker an, weil sich ein Hoch zu uns her ausdehnt. Damit setzt sich heute, Dienstag, bei nur geringer Bewölkung überall die Sonne durch. "Die Temperaturen haben zunächst eher einen frühherbstlichen Charakter, steigen bis zum Nachmittag aber deutlich an", macht Werner Troger (Meteorologe) Hoffnung auf eine deutliche Erwärmung im Tagesverlauf. Im Raum Lienz sind Höchstwerte bis nahe 25 Grad möglich. Vor allem in den nördlichen Tälern weht mitunter ein lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen, wie beispielsweise im Tauerntal oder im Iseltal.