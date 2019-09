Mit Live-Auftritten von Darius & Finlay, Lemo und Simon Lewis – am 6. und 7. September in Lienz.

© KK/Dolomitenmann

Heuer lautet das Motto bereits zum 32. Mal „Wenn Leiden Spaß macht“ – die Bewerbe Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Wildwasser-Kajak machen den Dolomitenmann zum „härtesten Teambewerb der Welt“. Wenn 125 Teams aus 17 Nationen an ihre Grenzen gehen, ist auch Hitradio Ö3 wieder mit zwei Ö3-Partys auf der großen Open-Air-Bühne am Hauptplatz in Lienz mit dabei: