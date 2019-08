40 Minuten reanimiert Arzt wurde im Zug zum Lebensretter für junge Frau

Die 40-jährige Italienerin hatte Dienstag in einem Zug in Osttirol einen Herzstillstand erlitten. Zufällig anwesend war auch ein junger Arzt aus Rom. Er konnte die Frau wiederbeleben.

Erste Hilfe-Kenntnisse retten im Notfall Leben © Fuchs

Ein Arzt, ein Arzt, gibt es hier irgendwo einen Arzt?" Diese verzweifelten Rufe waren Dienstag in einem Zug in Osttirol zu hören. Wie die italienische Regionalzeitung "Il Gazzettino" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, soll dort der römische Arzt Carlo Santucci (33) zum Lebensretter geworden sein. Er wurde auf die Hilferufe im Zug aufmerksam und eilte einer 40-jährigen Frau aus der Toskana zu Hilfe, die einen Herzstillstand erlitten hatte. 40 Minuten lang dauerte die Wiederbelebung - die ein gutes Ende hatte. Die 40-Jährige, Mutter einer sechsjährigen Tochter, überlebte.