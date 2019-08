Facebook

Über 425 Hektar Schutzwald wurden im Oktober 2018 in der Gemeinde Kals von Sturm "Vaia" zerstört © Rie-Press

Als am 29. Oktober 2018 Föhnsturm „Vaia“ über Osttirol hinwegfegte, entfaltete er in der Gemeinde Kals am Großglockner seine ganz besonders zerstörerische Kraft: 425 Hektar Schutzwald wurden wie Streichhölzer flachgelegt. Die Schutzfunktion für den Siedlungsraum war nicht mehr gegeben, der Winter stand vor der Tür.