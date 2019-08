Tragischer Alpinunfall in Osttirol. Junge Deutsche stürzte 50 Meter weit ab. Ihr Vater setzte Notruf ab. Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Clarahütte ober Prägraten war das Ziel der deutschen Wanderer (Archivfoto) © KK/Privat

Ein Wanderurlaub in Osttirol endete für eine deutsche Familie mit einer Tragödie. Der Vater musste mitansehen, wie seine 26-jährige Tochter in Prägraten in den Tod stürzte. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.