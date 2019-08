Facebook

Hunde (wie hier auf diesem Symbolfoto) sind im Trend: 2018 gab es in Osttirol 2534 registrierte Hunde. Das sind um 13 Prozent mehr als noch 2013 © KK/Narodoslawsky

Die einen Gemeinden haben sie in schwarz, andere in rot, wieder andere in grün und manche haben sie gar nicht. Die Rede ist nicht von politinteressierten Bürgern, sondern von sogenannten Gassibeuteln – im Volksmund „Hundesackerln“ genannt. Auch wenn die treuen Begleiter und „besten Freunde des Menschen“ so „brav“ und „fein“ sind, ist die Entsorgung der Gassiüberreste ein kontroversielles Thema. Auch die Plastiksackerln scheinen in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß. Deshalb setzen manchen Gemeinden Osttirols schon auf eine biologisch abbaubare Variante aus Maisstärke. Beispielsweise in Virgen. „Das ist bei uns schon lange Usus“, sagt Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler.