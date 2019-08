Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Luft ist labil geschichtet: Gradonna Mountain Resort in Kals am Großglockner © Andrea Steiner

Der Sommer bleibt im Lande, die Luft ist allerdings zum Teil angefeuchtet, sodass sich von der Früh weg vermehrt Wolken am Himmel zeigen. Trotzdem sehen die Chancen für etwas Sonne zwischendurch gut aus. Erst in der zweiten Tageshälfte muss man mit ein paar lokalen Schauern und auch möglichen Gewittern rechnen. Wo genau, weiß allerdings kein Mensch. Es regnet sicherlich nicht überall. "Man sollte aber auf jeden Fall immer wieder einen prüfenden Blick zum Himmel werfen", rät Werner Troger (Meteorologe und Wetterfachmann). Die Höchstwerte schaffen beispielsweise in Tristach maximal 26 oder 27 Grad.