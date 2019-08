Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für ein neues Tanklöschfahrzeug bittet die Feuerwehr Strassen um Spenden © FF Strassen

In Zeiten knapper Kassen, müssen auch Feuerwehren manchmal andere Wege gehen. So auch die Freiwillige Feuerwehr Strassen. Auf ihrer Homepage bittet Sie die Bevölkerung um Spenden: „Um unsere vielfältigen Aufgaben, die stetig wachsen, auch künftig bestens bewältigen zu können, ist es erforderlich, die Ausrüstung und vor allem auch die Ausbildung laufend auf die aktuellen Erfordernisse anzupassen. Aus diesem Grund wird in Absprache mit dem Land Tirol, dem Landesfeuerwehrverband Tirol und der Gemeinde Strassen der in die Jahre gekommenes Tanklöschfahrzeug ausgetauscht.“