Wir unterliegen schwachem Hochdruckeinfluss und der Wind weht weiter aus südlichen Richtungen. Dabei scheint die Sonne zum Teil noch länger. Zwar bilden sich am Nachmittag in der schwül-warmen Luft auch wieder vermehrt Quellwolken, die Schauer- und Gewittergefahr hält sich zumeist aber in Grenzen. Nur lokale und kurzlebige Regenschauer sind später am Tag beispielsweise im hinteren Virgen- und Defereggental durchaus möglich. Höchstwerte über 25 Grad. "Die Temperaturen sind nicht nur am Tristacher See absolut badetauglich", meint der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Wer lupenreines Badewetter wünscht, muss sich nach Alternativen umsehen.