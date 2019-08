Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stationierung des Hubschraubers Heli Tirol von Roy Knaus in Matrei sorgte für Widerstand bei den anderen Tiroler Hubschrauberbetreibern © EXPA/Johann Groder

Der Streit um die Zahl der Notarzthubschrauber in Tirol erreicht seinen Höhepunkt. Grund dafür ist, dass über Heli-Betreiber Roy Knaus ein neues Notarztsystem angelaufen ist (wir berichteten). Dadurch konnte er Anfang August seinen Hubschrauber in Matrei auch im Sommer stationieren. Das sorgte bei den anderen sechs privaten Hubschrauberbetreibern ÖAMTC, der in Nikolsdorf ganzjährig einen Notarzthubschrauber betreibt, sowie ARA, SHS, Schenk Air, Wucher und Heli Ambulance Team für Widerstand.