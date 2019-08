Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie sorgen regelmäßig für Schlagzeilen: Wolf, Luchs, Fischotter & Co. © Fotomontage/KLZ

Sie sorgen regelmäßig für Schlagzeilen und sind gefürchtet. Die Rede ist von Bären und Wölfen. Um das Zusammenleben dieser großen Beutegreifer mit dem Menschen in Bahnen zu lenken, wurde im Februar der Verein Österreichzentrum Bär, Luchs, Wolf mit Sitz in Raumberg-Gumpenstein (Steiermark) gegründet. In Zusammenarbeit mit Politik, Tierschutzorganisationen und landwirtschaftlichen Interessensvertretern sollen österreichweite Empfehlungen in Sachen Wildtiermanagement und Schadenszahlungen bei Rissen getroffen werden. Obmann Klaus Pogadl: „Im September starten wir mit der Ausbildung zum Präventionsberater. Diese Schulung richtet sich an das Personal öffentlicher Institutionen, damit diese in Sachen Herdenschutz vor Ort unterstützen.“