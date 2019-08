Facebook

Initiiert wurde die Unterschriftenaktion von Elke Obkircher © KK/PRIVAT

Seit bekannt wurde, dass die Tourismusbüros in Virgen und Kartitsch dichtgemacht werden sollen, reißt die Kritik nicht mehr ab. Der Vorstand des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) hat einstimmig den Beschluss gefasst, die beiden Büros per 31. Dezember zu schließen. Da es für das Büro in Virgen keine Mitarbeiterin gibt, wird dieses bereits nach dem Sommer geschlossen. Nun hat Elke Obkircher, Privatvermieterin eines Vier-Sterne-Betriebes mit sieben Ferienwohnungen, eine Unterschriftenaktion zur Rettung des Tourismusbüros in Virgen gestartet.