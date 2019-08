Nach Renovierung und Erneuerung: Die Kugel und das Kirchturmkreuz kamen am vergangenen Samstag zurück auf den Kirchturm der Pfarrkirche Grafendorf in Gaimberg.

Kirchturmdeckermeister Andreas Mayerl montierte das Kirchturmkreuz © Brunner Images|Philipp Brunner

Die Pfarrkirche Grafendorf in Gaimberg wurde über die letzten Monate renoviert und erneuert. Auch wurde das alte Kirchturmkreuz und die darunter befindliche Kugel von Turmdeckermeister Andreas Mayerl abmontiert. In diese Kugel wurden drei Schriftstücke in zwei Metallbehältern gefunden. Eine Notiz stammte aus dem Jahre 1731 welche eine Renovierung vor 288 Jahren und die Herrschaftsverhältnisse aus dieser Zeit dokumentiert. Das zweite Schriftstück dokumentierte aus dem Jahre 1899 abermals eine Renovierung der Kirche. Im Jahre 1914 notierte Pfarrer Johann Burger die letzte Notiz. Hier beschreibt er wie der Kanonendonner im Weltkrieg zu hören war und die Stationierung von Soldaten in Lienz.