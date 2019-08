Facebook

Sara Koell bei der Siegerparty mit Ronan Keating © KK/PRIVAT

Die Osttirolein Sara Koell (Sara De Blue) hat Samstagabend beim rumänischen Songcontest "Cerbul de Aur" on the Golden Stag in Brasow/Kronstadt, den 1.Preis für den besten internationalen Song (Out Of The Twilight), dotiert mit 15.000 Euro, gewonnen. Die Trophy (für den besten rumänischen Song) hat die Italienerin Eliza G. (Elisa Gaiotto) gewonnen. Insgesamt nahmen im Finale zwölf Sängerinnen und Sänger aus Armenien, Australien, Georgien, Italien, Lettland, Litauen, Moldawien, Österreich, Rumänien und Zypern teil.