Ein 23-Jähriger wurde am Samstag bei einer Klettertour von einem herabfallenden Stein getroffen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

In Südtirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den drei Zinnen in Südtirol ereignete sich am Samstag ein tödlicher Kletterunfall © APA/AFP/MARK RALSTON

Medienberichten zufolge ist am Samstag ein 23-jähriger Osttiroler bei einem Kletterunfall in Südtirol tödlich verunglückt. Der Mann war mit seinem Kletterpartner, ebenfalls ein Osttiroler, in der Nordwand der westlichen Zinne auf einer neuen Route unterwegs, als er plötzlich von einem herab fallenden Stein getroffen wurde.