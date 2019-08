Facebook

Der Zuwachs der Sommernächtigungen ist geschrumpft © KK/TVBO

In den Sommern der Vorjahre purzelten ständig Rekorde – in den Monatsbilanzen ebenso wie in den Saisonbilanzen. Das hat vorerst ein Ende – gesetzt vom heurigen Juli. In diesem Monat gab es für Osttirol einen Nächtigungsverlust von 1,8 Prozent. Er drückt auch das bisherige Sommerplus von 3,7 Prozent in Richtung Null-Wachstum. Der kumulierte Zugewinn in der Sommersaison liegt bei 0,4 Prozent.