In Villach soll ein Maria-Peskoller-Weg entstehen. Straßenname würdigt in NS-Zeit getötete Villacherin.

Maria Peskoller bezahlte ihren Mut mit dem Leben: 1944 wurde sie in Graz von den Nazis hingerichtet © KK/Privat Emperger

Das Wachstum der Stadt Villach lässt neue Straßen und Wege entstehen. So auch im Stadtteil St. Ruprecht: Aufgrund diverser Wohnbau-Projekte im Bereich des St.-Ruprechter-Platzes ist es für die korrekte Zuordnung der Bauten nötig, einen neuen Straßennamen zu vergeben. Auf Anregung von Hans Haider, Obmann des Vereins Erinnern, soll der Name „Maria-Peskoller-Weg“ vergeben werden. Dies soll in der kommenden Sitzung im Oktober vom Villacher Gemeinderat beschlossen werden.