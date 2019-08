Facebook

Gottes Segen und die irdische Hilfe der Politik benötigt es als Unterstützung für das Jägerbataillon 24 © Brunner Images

Jetzt sind die Retter in der Not selbst in Not. Beim Bundesheer übt die derzeitige Verwaltungsregierung, wie man eine überaus wichtige Institution am ausgestreckten Arm verhungern lassen kann. In Lienz fehlt es an allen Ecken und Enden, besonders bitter ist, dass die Ausrüstung für die Hochgebirgsspezialisten nicht mehr vorhanden ist. Was hätte Osttirol und Oberkärnten bei den jüngsten Naturkatastrophen ohne Bundesheer getan? Die Unwetterkatastrophen im Lesachtal, im Gailtal, in Osttirol und weiten Teilen Tirols sind noch in trauriger Erinnerung.