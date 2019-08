Am Donnerstagabend kam es in der Gemeinde Heinfels zu einer Hangrutschung. Die Villgratental-Landesstraße wurde zwar nicht verlegt, aber aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Nach Hangrutschung in Heinfels wurde Landessprache gesperrt © Brunner Images

Zu einer Hangrutschung kam es am Donnerstagabend in der Gemeinde Heinfels in Osttirol. Sicherheitshalber verfügten die Behörden eine Umleitung der Villgratental-Landesstrasse über Sillianberg. Ein Geologe des Landes Tirol soll noch am Vormittag in Heinfels eintreffen und die Lage einschätzen.