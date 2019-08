Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Am Freitag bestimmt schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter. Wir liegen aber nur am Rande dieses Hochdruckgebietes, sodass die Luftschichtung bei uns im Land eher labil sein sollte. Daher scheint die Sonne auch nur zeitweise vom Himmel, etwas öfter besonders in den Vormittagsstunden. Immer wieder mischen aber auch dichtere Wolken oder Quellwolken mit und ab dem Nachmittag steigt dann sogar das Regenschauer- und Gewitterrisiko vor allem über den Bergen langsam an.