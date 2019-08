Facebook

Auch eine Radiowerkstatt beinhaltete der Kreativcampus © KK/PRIVAT

Insgesamt 140 Kinder waren bei der sechsten Ausgabe von Spielfeld Kultur heuer auf der Tammerburg dabei. Der Campus war auf zwei Wochen erweitert worden und damit auch das Angebot: Zu den bisherigen Werkstätten wie Tanz, Theater, Architektur, Bildhauerei, Gesang und Musik kamen noch eine Werkstätte für Radio und Gestaltung hinzu. Gut angekommen ist heuer die Zusammenarbeit der Theaterwerkstatt mit der Architekturwerkstatt. Die Architekturwerkstatt baute eine Bühne im Freien vor der Tammerburg, wo die jungen Schauspieler ihr Stück „Vom Höllenschlund in der Tamerburg“ aufführen konnten. Es wurde eine Art Seefestbühne in Kleinformat, vor der Bühne hatte man einen kleinen See ergänzt, der mit in die Aufführungen einbezogen wurde. „Es war ein voller Erfolg, gepaart mit viel Freude und Kreativität“, zeigt sich die Leiterin des Kreativcampus Claudia Moser zufrieden. Auch die anderen Werkstätten konnten ihre Arbeiten sehen lassen: Die Filmwerkstatt zeigte einen Trickfilm, der aus über 1500 Zeichnungen bestand. Im Musikworkshop wurde der eigens komponierte Song „Let’s save the world“ präsentiert.