3,5 Millionen Euro Schulden Hotel in Obertilliach insolvent

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Über das Vermögen von Christian Auer, der das gleichnamige Hotel in Obertilliach betreibt, wurde am Donnerstag, den 22. August ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Zwölf Dienstnehmer sind davon betroffen. Die Schulden belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro.