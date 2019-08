Institut wurde auf Facebook heftig angegriffen, weil 100.000 Euro an Spende im Jahr 2017 angegeben waren.

Hansjörg Mattersberger war nach Veröffentlichung der Spenderliste rasch um Schadensbegrenzung bemüht © Ruggenthaler

Ein Posting über eine 100.000 Euro-Spende der Dolomitenbank Lienz an die ÖVP ging Dienstag Nachmittag viral. Die Bank wurde in Kommentaren heftigst kritisiert. Die Plattform „konstrast“ hatte die Spender der ÖVP für die Jahre 2017, 2018 und 2019 – und das landete in den sozialen Medien. Inzwischen sind auf „kontrast“ aus 100.000 Euro Spendengeld der Dolomitenbank 10.000 Euro geworden. Und die Kommentare auf Facebook sind gelöscht.