Für die vierjährige Tanja wird heute Abend Geld gesammelt. Durch eine schwere motorische Beeinträchtigung ist sie auf einen speziellen Rollstuhl angewiesen © KK/Privat

Die vierjährige Tanja, die motorisch schwer beeinträchtigt ist, braucht einen maßangefertigten Rollstuhl. Rund 10.000 Euro kostet dieser. „Die Krankenkasse übernimmt nur einen Bruchteil, deshalb wollen wir aushelfen“, erklärt Philipp Steiner vom „Time Is Your Life - Verein für Sozialprojekte“.



Dafür wird morgen Abend im Zuge des Moonlight-Shoppings in der Lienzer Messinggasse ein Charity-Grill veranstaltet. Ab 17 Uhr gibt es eine Grillverkostung gegen freiwillige Spenden. Parallel dazu werden in der Innenstadt Lose zu je zwei Euro verkauft, die um 21 Uhr ausgelost werden. Dafür haben Innenstadtbetriebe Geschenkskörbe bereitgestellt. „Ziel ist es, möglichst viel zu sammeln, aber sollten wir heute nicht alles zusammenbekommen, werden wir das so lange verfolgen, bis wir den benötigten Betrag zusammenhaben“, erklärt Steiner.