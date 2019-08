Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Fuchs Jürgen

Am heutigen Donnerstag bestimmt schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter in Osttirol. Zunächst könnten aber auch noch ein paar dichtere Restwolken oder Nebelbänke vorhanden sein. Diese lösen sich vormittags aber zumeist auf oder verwandeln sich in Quellwolken. Damit setzt sich tagsüber auch die Sonne länger durch und es ist recht freundlich.