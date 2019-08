Facebook

Oft geht es eng her zwischen Autofahrern und Passanten in der Lienzer Innenstadt. Über die richtige Regelung scheiden sich die Geister © Florian Eder

Seit dem 7. Juni ist das viel diskutierte Fahrverbot in der Lienzer Innenstadt in Kraft. Fahrverbot? Nicht so für Anrainerverkehr. Und zu jenem zählt man, sobald man in der Lienzer Innenstadt etwas „zu erledigen hat“. Das kann ein Einkauf in einem Innenstadt-Geschäft, der Apotheke oder ein Besuch in einem Kaffeehaus sein. Sprich: Es ist lediglich die einfache Durchfahrt der Zeitersparnis wegen nicht erlaubt.

Wie kommt diese Regelung an und was ist zu verbessern? Wir haben nachgefragt. „Die Stadt ist nicht zusammengebrochen“, lacht Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Sie spricht davon, dass die Regelung sehr gut angenommen werde und dass eine Verringerung der Autos, die durch die Stadt fahren, spürbar sei.