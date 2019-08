Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die alten City Shuttle kommen nur noch sporadisch zum Einsatz © Kleine Zeitung

Schwitzen war am Sonntag auf der Zugfahrt von Lienz nach Wien angesagt. Abfahrt war um 14.53 Uhr. Zu einer Zeit, bei der Außentemperaturen von rund 30 Grad herrschten. Wer auf Abkühlung im Zug hoffte, wurde enttäuscht. Just an diesem Tag wurde anstelle einer modernen Zugsgarnitur ein alter City-Shuttle eingesetzt, der über keine Klimaanlage verfügt. Die ÖBB bedauern diesen Vorfall.