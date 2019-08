Viel Geld wurde in Sillian mit Planungen verbrannt. Jetzt ist das Problem endlich zu lösen.

54 Jahre wird über eine Umfahrung Sillian diskutiert. Richtig gelesen: 54 Jahre. An Widerständen und an Geld ist das Vorhaben immer wieder gescheitert. 2007 ging zuletzt die Südvariante unter. Mit 50 Millionen Euro wurde diese geschätzt. Das Land zerrupfte dieses Projekt, bis es „nur“ mehr 28 Millionen Euro kostete. Damit war diese Variante auch schon wieder gestorben. Danach kam nicht mehr wirklich Brauchbares an Plänen auf den Tisch.