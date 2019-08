Facebook

Jasmin Viertler, Anton Senfter, Karl Lamp, Pfarrer Anno Schulte Herbrueggen, Elisabeth Mattersberger, Gerald Hauser, Herwig van Staa, Marketenderin Sabrina Ortner-Leiter, Bürgermeister Hermann Mitteregger mit Lebensgefährtin Monika Moser sowie Hermann Kuenz (von links) © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Bereits seit Jahresbeginn wird in der Marktgemeinde Sillian mit einer Reihe von Veranstaltungen der Verleihung des Marktrechts vor 550 Jahren gedacht. Den Höhepunkt des Festreigens bildete das dreitägige Marktlfest mit einen Festumzug durch die Hochpustertaler Marktgemeinde. Im Jahre 1469 verlieh Graf Leonhard von Görz der Gemeinde das Marktrecht und erlaubte ihnen somit den Verkauf und Handel von Waren. „Dies war der Beginn des wirtschaftlichen Aufstieges für unsere Gemeinde“, erinnerte Bürgermeister Hermann Mitteregger anlässlich des Festakts am Wochenende. Die Festrede hielt, in Vertretung des Landeshauptmannes von Tirol, der ehemalige Landeshauptmann Herwig van Staa. Er brachte als Gastgeschenk des Landes und der Landesgedächtnisstiftung einen namhaften Betrag für die Renovierung der Pfarrkirche mit. Grußworte kamen von Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser und Landtagsabgeordneten Hermann Kuenz, der sagte: „Ich kann heute versprechen, dass die Verkehrslösung für Sillian nicht mehr so lange dauern wird, wie es bereits gedauert hat!“