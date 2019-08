1947 reiste die Wienerin Elfriede Skorpik das erste Mal nach Matrei in Osttirol.72 Jahre später wurde sie für ihre Urlaubstreue geehrt.

Theresia Brugger (Seniorchefin des Hotels Hinteregger), Elfriede Skorpik, Martin Gratz und Hotelière Katharina Hradecky © KK/TVBO

Vor 72 Jahren war Elfriede Skorpik mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann das erste Mal zu Gast im Hotel Hinteregger in Matrei. Die Beiden waren damals noch nicht verheiratet und durften daher nicht gemeinsam in einem Bett schlafen. Sie logierten in getrennten Zimmern.

Nach dem Tod ihres Mannes hielt die Wienerin ihren langjährigen Vermietern und Matrei die Treue, inzwischen kommen auch die Söhne Florian und Christian - sie sind wie ihr Vater Augenärzte - mit ihren Familien nach Osttirol. Martin Gratz, Obmann Stellvertreter des Tourismusverbandes Osttirol und Hotelchefin Katharina Hradecky, ließen es sich nicht nehmen, die treue Urlauberin, die noch dazu dieser Tage den 95. Geburtstag feierte, Hochleben zu lassen. Das Jugendorchester der Musikkapelle Matrei stellte sich zu einem Platzkonzert ein. Besonders gerührt war Elfriede Skorpik als ihr zu Ehren der „Kranzltog Marsch“ gespielt wurde.