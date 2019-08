Kleine Zeitung +

Osttirol Wochenende mit Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein

Am Vater-Kind-Tag steht eine Rafting-Tour an, die Feuerwehr Anras zeigt historische Gerätschaften, zum Spielenachmittag geht es nach Nikolsdorf und in Kals sind der Komödie "Pension Hollywood" Lacher garantiert.