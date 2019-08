Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch bis Anfang September kann man die Osttiroler Freibäder genießen – wie hier in Virgen © KK/Freizeitarena Virgen

Lange hat es gedauert bis der Sommer da war, aber dann kam ein Rekordjuni. Das freute die Betreiber der Osttiroler Freibäder und des Tristacher Sees. „Der Juni war ein Traum, er stellte heuer alles in den Schatten.“, freut sich Werner Engl, Betriebsleiter des Lienzer Freibades sowie des Tristacher Sees. Dem schließt sich auch Hubert Köfler vom Schwimmbad Matrei an: „Der Juni war einer der besten der vergangenen Jahre“. In Dölsach war es wirklich ein Rekordmonat: „Das war der beste Juni seit 2006“, erklärt Bürgermeister Josef Mair. Markus Mühlburger von der Freizeitarena Virgen meint: „Wir haben mit recht guten Eintrittszahlen begonnen – das Wetter und die Temperaturen haben gestimmt.“ Auch Lukas Mauroner vom Waldschwimmbad Leisach spricht von „sonnenhungrigen Besuchern“ im Juni.