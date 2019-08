Florian Unterlercher (26) aus Hopfgarten ist Feuerwehrmann und Sanitäter. Auch Schwester und Mutter engagieren sich in Blaulichtorganisationen.

Feuerwehrmann und Sanitäter Unterlercher ist mit Mutter Beatrix im First Responder-Einsatz © KK/Unterlercher

Gerätewart und Gruppenkommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hopfgarten sowie First Responder und Notfallsanitäter. Florian Unterlercher aus Hopfgarten zeigt in den Blaulichtorganisationen vollen Einsatz.