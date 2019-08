Facebook

Nationalparkdirektor Hermann Stotter, Theurl und Naturschutzreferentin Ingrid Felipe bei E-Bike-Ladestation Jagdhausalm © KK/NP Hohe Tauern

Das E-Bike-Segment ist rasant wachsend. 33 Prozent aller 2018 verkauften Bikes in Österreich haben „Motoren“. Für diese Zielgruppe wird nun in Osttirol in Kooperation von Tourismusverband Osttirol (TVBO) und Nationalpark eine Ladeinfrastruktur geschaffen, die laut den Verantwortlichen im Alpenraum ihresgleichen sucht. An die 40 Ladestationen entlang der E-Bike-, Rad- und Mountainbikewege soll es geben.