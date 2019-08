Facebook

Ein Wetter für einen perfekten Almtag © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Recht freundliches Wetter mit mehr Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad erwartet die Osttiroler heute. Der Samstag beschert uns schwachen Hochdruckeinfluss und damit tagsüber auch zumeist freundliches Wetter. Lediglich ein paar hochliegende oder mittelhohe Wolkenfelder könnten die Sonne hin und wieder etwas stören. Zumeist ist es aber recht sonnig und damit auch vom Morgen bis zum Abend trocken. "Bei Unternehmungen zum Beispiel auf den Bergen braucht man am Samstag kaum einen Regenschauer fürchten", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind wiederum angenehm und passen durchaus zum herrschenden Sommer. So richtig heiß ist es jedoch nicht mehr und so erreichen die höchsten Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Amlach Werte nahe 26 Grad.